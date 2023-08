Basket : la France dispose du Japon et s'offre une sixième victoire consécutive en préparation pour le Mondial

Après ses deux victoires contre la Lituanie, l'équipe de France affrontait une équipe plus limitée, le Japon, jeudi, et s'est de nouveau imposée.

Le sans-faute se poursuit pour les Bleus avant la Coupe du monde de basket (du 25 août au 10 septembre). Après leurs cinq premières victoires, les hommes de Vincent Collet ont dominé le Japon sans forcer, jeudi 17 août (88-70) à Tokyo. Nicolas Batum a été ménagé, tandis que Isaïa Cordinier, appelé après le forfait de Frank Ntilikina, et Vincent Poirier, qui remplace Mathias Lessort toujours blessé, ont disputé quelques minutes.

Accrocheurs durant les deux premiers quart-temps, les Japonais ont donné du fil à retordre aux Français, en tirant le plus souvent à trois points pour compenser leur déficit de taille et leurs difficultés à pénétrer à l'intérieur de la raquette. D'abord en échec, ils ont ensuite réglé la mire et profité de l'adresse de Makoto Hiejima et Keisei Tominaga pour empêcher les Bleus de prendre le large.

Mais les hommes de Vincent Collet, sans pour autant briller, ont accéléré après la pause pour creuser leur avance, portés par un Rudy Gobert (16 points et 9 rebonds) et un Sylvain Francisco (14 points et 3 passes décisives) en forme et adroits. Comme sur leurs matchs précédents, ils ont tout de même parfois manqué de présence aux rebonds, un secteur à travailler de nouveau contre l'Australie, dimanche, pour leur dernier match de préparation.