Basket : un palmarès garni en France, de nombreuses médailles avec les Bleues... Retour sur la carrière exceptionnelle de Céline Dumerc

La joueuse de Basket Landes a annoncé qu'elle prendrait sa retraite à la fin de la saison 2022-2023.

C'est une légende des parquets qui tire sa révérence. Céline Dumerc a annoncé, mardi 2 mai, qu'elle prendrait sa retraite à la fin de la saison. À 40 ans, la native de Tarbes, encore engagée dans la course au titre de championne de France avec son équipe de Basket Landes, dispute donc le dernier chapitre d'une carrière riche en records et en accomplissements.

Un palmarès et des records sur les parquets français

Indissociable du championnat de France de basket, Céline Dumerc a passé vingt saisons sur les parquets tricolores, sous les couleurs de trois clubs (Tarbes, Bourges, Basket Landes). Elle a remporté sept titres de championne de France, un palmarès qui la placerait à elle toute seule comme troisième meilleur club de l'histoire du championnat. En 2021, elle a d'ailleurs mené son équipe actuelle, Basket Landes, vers un sensationnel premier sacre. C'est aussi sous les couleurs du club landais qu'elle est devenue, en avril dernier, la meilleure marqueuse de l'histoire de la Ligue féminine de basket. Dans son impressionnant palmarès, Céline Dumerc compte également sept Coupes de France, la dernière acquise avec Basket Landes en 2023.

Une Eurocoupe et des coups d'éclats sur la scène européenne

Céline Dumerc s'est aussi imposée sur la scène européenne. Avec Bourges, elle a gagné l'édition 2016 de l'Eurocoupe, deuxième coupe dans la hiérarchie européenne. Reversées d'Euroligue directement en quarts de finale, les joueuses du Tango avaient éliminé le Spartak Moscou et Kayserispor avant de remporter une confrontation franco-française contre Villeneuve-d'Ascq en finale. En 23 ans de carrière, elle a pris part à 17 saisons d'Euroligue, la "grande" coupe d'Europe, avec deux qualifications pour le dernier carré en 2013 et 2014, et une troisième place comme meilleur résultat. En 2012, elle est sacrée joueuse de l'année par la FIBA, la Fédération internationale de basket.

Médaillée de toutes les couleurs avec les Bleues

La meneuse a écrit certaines des plus belles pages de l'équipe de France, dont elle a été capitaine. Six ans après ses débuts en sélection, elle a remporté avec ses coéquipières le deuxième titre européen des Bleues, en Lettonie en 2009. Elle a également disputé trois autres finales européennes de rang, en 2013, 2015 et 2017, et décroché le bronze au championnat d'Europe 2011, de quoi se parer de toutes les couleurs. Médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Londres en 2012, Céline Dumerc est aussi détentrice du record de sélections sous le maillot tricolore, hommes et femmes confondus, avec 262 capes.

Une pige américaine à Atlanta

En 2014, Céline Dumerc a tenté l'aventure américaine en rejoignant la WNBA (Women's National Basketball Association) et la franchise du Dream d'Atlanta. Malgré la nouveauté et la découverte, elle était parvenue à s'imposer pour rentrer dans la rotation entre le banc et le parquet. Cette saison-là, Atlanta avait terminé à la première place de la conférence Est, mais avait été éliminé par Chicago dès le premier tour des play-offs. Blessée, Céline Dumerc n'avait pas pu participer aux deux dernières rencontres, et était ensuite rentrée en France.