Basket : Céline Dumerc, ancienne capitaine de l'équipe de France, prendra sa retraite à la fin de la saison

La joueuse de 40 ans a annoncé sur son compte Instagram, mardi, mettre un terme à sa carrière sitôt la saison de son club Basket Landes terminée.

L'ex-capitaine des Bleues Céline Dumerc, vice-championne olympique en 2012 et championne d'Europe en 2009, a annoncé sur ses réseaux sociaux, mardi 2 mai, la fin de sa carrière à l'issue de la saison. "Fin du suspense, cette fois-ci j'arrête !", a écrit sur les réseaux sociaux la meneuse, âgée de 40 ans, à quelques heures du quart de finale aller du championnat de France qu'elle doit disputer avec son équipe de Basket Landes face à Bourges.

La gauchère originaire de Tarbes, dans le sud-ouest de la France, était entrée dans la légende du basket français cette saison, en devenant la meilleure marqueuse de l'histoire de la Ligue féminine. Un record parmi tant d'autres : sept titres de championne de France, sept fois lauréate de la Coupe de France, une victoire en Eurocoupe féminine avec Bourges en 2016, et un titre de championne d'Europe en 2009 avec les Bleues.

Une fin de carrière prolongée

Elle avait annoncé sa retraite deux ans auparavant. Mais cette fois-ci, la joueuse la plus capée de l'histoire de l'équipe de France (262 sélections), femmes et hommes confondus, semble bien décidée à raccrocher les baskets à l'issue de la saison. "Si je ne parlais qu'en écoutant mon cœur, l'amour de ce jeu me ferait continuer jusqu'à l'éternité, avoue-t-elle sur son compte Instagram. Mais si je veux être honnête avec vous, avec moi, je sens que je dois m'arrêter là." Pour autant, l'avenir de Céline Dumerc, actuelle manager générale de l'équipe de France, ne devrait pas s'écrire loin des parquets.