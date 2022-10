Basket : la justice russe rejette l'appel de l'Américaine Brittney Griner, condamnée à neuf ans de prison pour trafic de cannabis

Demande refusée. La justice russe a rejeté, mardi 25 octobre, l'appel de la basketteuse américaine Brittney Griner, condamnée en août en Russie à neuf ans de prison pour trafic de cannabis. La sportive avait demandé en août au tribunal de réduire sa peine "traumatisante".

L'instance a décidé de "laisser sans changement" le verdict prononcé en août dernier contre la star américaine du basket, a déclaré la juge Elena Vorontsova. Elle a précisé que la justice allait tenir compte des mois déjà passés en prison par Brittney Griner, incarcérée depuis mars, et comptabiliser chaque jour de cette détention comme un jour et demi.

Washington a appelé à la libération de la sportive, qualifiant la procédure judiciaire russe de "bidon". "Le président (Joe) Biden a été très clair sur le fait que Brittney doit être libérée immédiatement", a déclaré Jake Sullivan, un conseiller de la Maison Blanche, regrettant qu'elle continue d'être "emprisonnée à tort, selon des circonstances inacceptables".

Une vapoteuse contenant du liquide à base de cannabis prise par inadvertance

La joueuse de 31 ans a été arrêtée en février à Moscou en possession d'une vapoteuse contenant du liquide à base de cannabis. Brittney Griner a reconnu avoir été en possession de cette substance, affirmant toutefois l'avoir apportée en Russie par inadvertance et l'utiliser légalement aux Etats-Unis comme anti-douleur. Elle était venue en Russie pour jouer pendant l'intersaison américaine.

L'affaire a pris une ampleur géopolitique dans le contexte de la crise entre Moscou et Washington liée à l'offensive russe en Ukraine. La sportive fait partie de plusieurs citoyens américains actuellement détenus en Russie et dont Washington veut obtenir la libération. Les Etats-Unis ont plusieurs fois déclaré avoir fait une "offre conséquente" pour obtenir la libération de deux Américains détenus en Russie, Brittney Griner et un ancien soldat américain, Paul Whelan.