Basket : la star américaine Brittney Griner détenue en Russie pour possession de stupéfiants

Les autorités russes ont indiqué, samedi 5 mars, avoir arrêté une Américaine, double championne olympique de basket, pour des accusations liées à des stupéfiants, en pleine crise entre l'Occident et Moscou autour de l'Ukraine. Le nom de Brittney Griner a vite circulé dans les colonnes de nombreux médias américains, avant que sa franchise de WNBA, le championnat féminin d'Amérique du nord, le Phoenix Mercury ne confirme l'information dans l'après-midi.

L'inspection du bagage à main apporté par Griner, arrivée en février sur un vol en provenance de New York, a permis de "confirmer la présence de vapoteuses (et) d'un liquide présentant une odeur particulière", a indiqué le service fédéral des douanes de Russie dans un communiqué. Un expert a pu établir qu'il s'agirait d'huile de cannabis, selon le communiqué.

Brittney Griner encourt de 5 à 10 ans de prison, selon les sources douanières russes. Les informations restent pour le moment confuses sur ses conditions de détention, alors que les autorités russes n'ont pas communiqué la date exacte de l'arrivée de la joueuse sur le sol russe.

"USA Basketball est au courant et suit de près la situation légale à laquelle est confrontée Brittney Griner en Russie", a tweeté la sélection nationale américaine, disant son "inquiétude" concernant "la sécurité et le bien-être" de la joueuse. "L'enquête étant en cours, nous ne pouvons pas commenter davantage sur les détails du dossier, mais nous pouvons confirmer que nous travaillons à la faire revenir à la maison, a pour sa part déclaré l'agent de Griner, Lindsay Kagawa Colas à Associated Press. Sa santé physique et mentale restent notre principale priorité."

USA Basketball is aware of and closely monitoring the legal situation facing Brittney Griner in Russia. Brittney has always handled herself with the utmost professionalism during her long tenure with USA Basketball and her safety and wellbeing are our primary concerns.