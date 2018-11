Les prix des péages vont augmenter plus que d'ordinaire à partir de février 2019

En plus de l'inflation, les tarifs pourront prendre jusqu'à 0,22%, révèle le "Journal du dimanche".

En plein mouvement de contestation des automobilistes, c'est une nouvelle hausse qui risque de mal passer. Les prix des péages autoroutiers vont augmenter plus que d'ordinaire en février 2019, annonce le Journal du dimanche (aticle payant), dimanche 11 novembre.

En plus de l'inflation, calculée chaque année, les automobilistes s'acquitteront d'une majoration comprise entre 0,146% et 0,22%, entre 2019 et 2021. Les concessionnaires sont autorisés à mettre en place cette augmentation afin de financer les 700 millions d'euros de travaux nécessaires à la réfection du parc autoroutier.

Le 7 novembre, l'Etat a publié au Journal officiel les derniers avenants aux contrats qui déclinent ce dispositif. Parmi les sociétés engagées, on compte notamment Escota et Cofiroute, propriétés du groupe Vinci qui engagera 381 millions d'euros dans les travaux "dont 150 millions financés par les collectivités locales", explique un responsable du groupe au Journal du dimanche.