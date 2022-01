Dakar 2022 : Sébastien Loeb remporte la 7e étape autos et récupère la deuxième place au général

Et de deux pour Sébastien Loeb ! Déjà vainqueur de la 2e étape, le Français a remis le couvert dimanche 9 janvier, entre Riyad et Al Dawadimi. Il a terminé en tête avec 5'26'' d'avance sur Nasser Al-Attiyah, toujours largement en tête du général. Carlos Sainz complète le podium.

= Stage 7 @SebastienLoeb takes the first stage of week 2 in the cars!#Dakar2022 pic.twitter.com/jnX2HjYnzg