Dakar 2022 : Sébastien Loeb retrouve le succès, Nasser Al-Attiyah reste en tête

Trois ans qu'il attendait ça. Fanny depuis la 8e étape du Dakar 2019 et contraint à l'abandon l'an passé, Sébastien Loeb est de nouveau un vainqueur d'étape sur le Dakar. Le pilote français (Bahrain Raid Xtreme), guidé par son co-pilote belge Fabian Lurquin, s'est imposé autour de Ha'il, lundi 3 janvier, devant Nasser Al-Attiyah (Toyota), qui ouvrait la voie, après son succès de la veille. Le Qatari, arrivé 3'28" après Loeb, reste en tête du classement général, un peu plus de neuf minutes devant son rival tricolore. Malchanceux lors de la première étape, Stéphane Peterhansel et Carlos Sainz (respectivement 4e et 3e de l'étape) ont cette fois connu une journée sans embûches.

Pour Sébastien Loeb, ce succès ressemble au début de sa deuxième vie sur le Dakar. Sa quinzième victoire d'étape en carrière dans cette épreuve lui permet de rejoindre d'illustres légendes des pistes africaines, Jean-Louis Schlesser et Bruno Saby. Elle offre également à la structure ProDrive son premier fait d'armes sur l'épreuve et confirme ses ambitions de victoire finale.

P1️⃣ on stage 2.



That's our debut stage win at the @dakar



to@SebastienLoeb & Fabian Lurquin.



See you back at the bivouac soon.#Dakar2022 #DakarInSaudi

"A bloc complet"

Loeb a poursuivi son jeu du chat et de la souris avec Al-Attiyah, après avoir terminé dauphin du triple vainqueur de l'épreuve dimanche. Parti dans la trace du pilote Toyota, le Français a vite pris les devants de l'étape avant de grignoter poignées de secondes après poignées de secondes à chaque nouvel intermédiaire. A l'aise dans les dunes du jour, Sébastien Loeb n'a plus été rejoint. "La trace était bonne et visible tout le long, à la fin c'est devenu une spéciale de WRC entre deux pilotes de WRC, s'est réjoui l'Alsacien à l'arrivée. On était à bloc complet, j'ai réussi à grappiller petit à petit, sans doute aidé par le fait qu'il ouvrait la piste. On est très serré, le rythme des deux voitures est très proche cela permet de faire de belles bagarres."

Si l'étape du jour a encore piégé de nombreux clients sérieux dans la catégorie moto, les cadors en auto ont connu moins de péripéties que la veille. Audi s'en réjouira certainement. Pour son entrée en scène dans le Dakar, la firme allemande avait vu ses deux fleurons Carlos Sainz et Stéphane Peterhansel se perdre en chemin ou laisser une roue arrachée dans le désert saoudien. Le buggy hybride n'a pas connu pareille mésaventure cette fois, avec un premier podium, grâce à Carlos Sainz (+5'52"). Disqualifié pour le général mais autorisé à continuer le Dakar, Peterhansel s'est rassuré, avec le quatrième chrono du jour (+7'56"), juste devant un autre infortuné de la première étape, l'Espagnol Nani Roma (+8'02").

L'étape marathon annulée, le parcours reste inchangé

L'ensemble des pilotes va aussi avoir le droit à une fin de journée plus tranquille que prévu. Cette deuxième étape devait servir de marathon en bonne et due forme à l'ensemble des participants. Les 2e et 3e étapes devaient être disputées avec une jonction spéciale, sans équipe d'assistance ou équipement. Mais ce bivouac exceptionnel a été inondé par les importantes pluies tombées sur l'Arabie Saoudite ces derniers jours, la zone d'Al Artawiyah étant impraticable.

No Marathon Bivouac tomorrow



The Special Section however will be the same and the vehicles will spend the night at the Al Qaisumah bivouac with their assistance.

This is why the Marathon Stage wasn't possible in Al Artawiyah... #Dakar2022

Le bivouac aura donc bien lieu dans ses conditions habituelles, mais à Al Qaisumah, lieu d'arrivée de la troisième étape prévue mardi. Les spéciales, elles sont inchangées, avec 255 kilomètres programmés.