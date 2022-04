F1 : revivez la victoire de Max Verstappen sur le Grand Prix d'Emilie-Romagne

Terrible week-end pour Ferrari devant les tifosi. Alors qu’ils étaient attendus à jouer les avant-postes, Carlos Sainz et Charles Leclerc n’ont pas réussi à contrarier les plans de Red Bull et Max Verstappen. Intouchable, le Néerlandais s’est imposé devant son coéquipier Sergio Perez et le Britannique Lando Norris, dimanche 24 avril sur le Grand Prix d’Emilie-Romagne sur le circuit d'Imola. Déjà vainqueur de la course sprint samedi et auteur du meilleur tour en course, ‘Max’ marque 34 points ce week-end.

Longtemps troisième et au contact avec Sergio Perez, Charles Leclerc a perdu le contrôle de sa monoplace après avoir chaussé les pneus soft à neuf tours de la fin. Une mésaventure qui l’a rétrogradé au sixième rang, lui faisant perdre de précieux points. Il voit donc son avance au classement des pilotes se réduire. Son coéquipier Carlos Sainz a, lui, connu un nouveau Grand Prix galère, abandonnant dès le premier tour de course. En grosse difficulté, Lewis Hamilton termine 14e, juste derrière Pierre Gasly. Pénalisé pour une manœuvre dangereuse, Esteban Ocon finit à la 11e place.