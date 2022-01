Rallye Monte-Carlo : 80e succès, 47 ans, 44% de victoires... Le triomphe de Sébastien Loeb en cinq chiffres

Sébastien Loeb n'en avait pas fini avec les victoires en championnat du monde des rallyes. Dimanche 23 janvier, pour sa première avec l'équipe M-Sport, le pilote français et sa copilote Isabelle Galmiche ont remporté le rallye de Monte-Carlo, devant Sébastien Ogier, sur Toyota. Une 80e victoire en rallye WRC pour Sébastien Loeb, qui a établi à cette occasion plusieurs records.

47 : son âge, un record de longévité

Avec cette dernière victoire, Sébastien Loeb, 47 ans - il aura 48 ans le 26 février - est devenu le pilote le plus âgé à s'imposer sur un rallye du championnat du monde WRC. Le précédent record était détenu par le Suédois Björn Waldegard, victorieux en 1990 du rallye Safari au Kenya à 46 ans et cinq mois. Vingt ans séparent désormais sa première victoire dans la catégorie reine en 2002 (Allemagne) et sa dernière.

80 : son nombre de victoires en WRC

Sébastien Loeb n'avait plus gagné en WRC depuis 1 183 jours et le rallye de Catalogne, le 29 octobre 2018. Après une saison 2019 vide de succès, malgré six piges pour Hyundai Motorsport, et une saison blanche en 2020, Sébastien Loeb a donc signé sa 80e victoire en WRC, améliorant son propre record.

44 % : son pourcentage de succès

Avec 80 victoires en 181 départs en championnat du monde de rallye, Sébastien Loeb possède un hallucinant pourcentage de réussite : 44 %.

8 : record de sacres égalé à Monte-Carlo

Double frustration dimanche pour Sébastien Ogier. Après une crevaison sur l'avant-dernière spéciale de cette édition 2022 du Rallye de Monte-Carlo et une pénalité sur la dernière, le pilote a vu ses espoirs de sacre s'envoler... et son record de succès - huit - en Principauté, égalé par son compatriote. Sébastien Loeb s'est imposé à Monte-Carlo en 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2012, 2013 et 2022.

1 : un premier triomphe en WRC au côté d'une copilote

En mars 2021, Sébastien Loeb et Daniel Elena avaient annoncé la fin de leur collaboration. C'est donc au côté d'un nouveau copilote, en la personne d'Isabelle Galmiche, que le pilote alsacien a fait son retour en WRC. Débutante au plus haut niveau, professeure de mathématiques, elle est devenue à Monte-Carlo la première copilote femme victorieuse en WRC depuis Fabrizia Pons en 1997.