Rallye Monte-Carlo : Sébastien Loeb remporte sa 80e victoire en WRC, la première depuis 2018

Une victoire qui en vaut beaucoup d'autres ! 1183 jours après son dernière succès en championnat du monde des rallyes (en Catalogne en 2018), Sébastien Loeb et sa copilote Isabelle Galmiche ont remporté le rallye de Monte-Carlo, dimanche 23 janvier. A 47 ans, Sébastien Loeb devient le plus vainqueur le plus âgé d'un rallye WRC, pour sa 80e victoire dans la catégorie.

Ogier pénalisé au départ

Sébastien Loeb et Sébastien Ogier étaient au coude-à-coude au départ de la 17e et dernière spéciale de ce rallye, après avoir joué au chat et à la souris tout le week-end. Mais le mano a mano final a tourné court, dès le départ d'Ogier. Alors que le Gapençais devait reprendre 9,5 secondes à son rival, il a été pénalisé pour un départ anticipé. Dix secondes de sanction et la fin des espoirs de victoire.

Ne restait plus à Loeb et sa copilote qu'à éviter la casse ou la sortie de route pour s'assurer la victoire. La crevaison vécue par Sébastien Ogier lors de la spéciale précédente, et qui lui a coûté sa place de leader, était encore dans toutes les têtes. Mais le duo a su gérer son avance pour s'imposer. Sébastien Loeb décroche une 8e victoire à Monte-Carlo, égalant le record de Sébastien Ogier.