Formule 1 : Pierre Gasly se dit "très fier" de son parcours chez AlphaTauri et "très excité de créer une histoire avec Alpine", sa nouvelle écurie

"Je suis très fier de ce qu'on a pu réaliser ensemble", a confié dimanche 20 novembre sur franceinfo Pierre Gasly qui a réalisé à Abou Dhabi le dernier Grand Prix de Formule 1 au sein de l'écurie AlphaTauri. Le pilote français sera désormais sous les couleurs d'Alpine, aux côtés d'un autre tricolore Esteban Ocon. Il se dit "très excité" de créer une histoire dans cette nouvelle écurie 100% française.

>>> F1 : Pierre Gasly chez Alpine à partir de la saison 2023

franceinfo : Ce dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi, remporté dimanche par le champion du monde en titre Max Verstappen, c'était aussi votre dernier au sein de l'écurie AlphaTauri. Comment se sont passés vos adieux avec votre équipe ?

Pierre Gasly : Ça a été un dernier Grand Prix assez émouvant. J'ai passé les cinq dernières saisons avec cette écurie. J'ai créé des liens très forts avec chaque personne dans cette équipe. C'est donc un chapitre qui se clôt mais aussi un nouveau qui s'ouvre dès mardi prochain avec Alpine. Je garde des souvenirs très forts avec AlphaTauri : mon premier podium au Brésil en 2019, ma première course en Malaisie en 2017 et ma première victoire en Formule 1 à Monza en 2020. Durant ces cinq saisons, on a réussi à faire de très belles qualifications et de très belles courses. J'ai clairement progressé, j'ai pris de l'expérience et j'ai aussi pu apporter de belles choses à cette équipe. Je suis très fier de ce qu'on a pu réaliser ensemble. Je suis très excité de créer une histoire avec Alpine.

À partir de la saison prochaine, l'écurie Alpine sera 100% française puisque vous rejoignez Esteban Ocon. Vous avez hâte de commencer l'aventure mardi avec votre premier test ?

J'ai vraiment hâte de commencer, de pouvoir travailler avec l'équipe. Ils ont fait une très belle saison cette année en finissant à la quatrième place au championnat des constructeurs. L'objectif maintenant c'est d'aller attaquer les trois gros avec Mercedes, Ferrari et Redbull, qui n'ont fait que s'améliorer ces dernières années.

Aujourd'hui, c'était aussi la fin de carrière de Sebastian Vettel. Le pilote allemand quitte la Formule 1 notamment pour des raisons écologiques. Vous le comprenez ?

Oui, ça me parle. C'est un grand champion qui s'en va, c'était un plaisir de pouvoir partager la piste et des circuits avec lui. Il a à cœur de défendre certaines causes, sur lesquelles on est tous impliqué. On se regroupe en tant que pilotes pour essayer d'améliorer les choses de notre côté, pour qu'il y ait des progrès technologiques. Et on voit que c'est sans cesse en train de s'améliorer. Aujourd'hui, on utilise des essences avec de plus en plus de biofioul et dès 2026, il y aura des essences 100% bio.