GP de France : Fabio Quartararo passe entre les gouttes au Mans pour s'offrir la pole

À l'issue d'une séance de qualifications tendue au Mans, et sous un ciel capricieux, le pilote français Fabio Quartararo (Yamaha) a signé la 13e pole position de sa carrière au Grand Prix de France, samedi 15 mai. L'autre tricolore, Johann Zarco (Ducati), partira à la 5e position dimanche.

Quartararo, une 13e pole au bout du suspense

Il aura fallu attendre la toute fin du dernier tour des qualifications pour pousser un ouf de soulagement du côté de Fabio Quartararo. Le Français a su relever le défi d'une piste très humide et pas nécessairement à son avantage pour signer, au nez et à la barbe de Maverick Vinales (Suzuki), sa troisième pole position consécutive - la 13e de sa carrière.

Johann Zarco, lui non plus, n'est pas passé loin de s'inviter en première ligne dimanche. Mais dans son ultime tour de piste, le pilote Ducati n'a pu faire mieux qu'une cinquième place. Un mal pour un bien au regard des performances de ses concurrents au classement général. Car les averses ont été fatales pour le leader, Francesco Bagnaia (Ducati), et le champion du monde en titre Joan Mir (Suzuki). Les deux hommes ont été éliminés dès la Q1 et partiront respectivement à la 16e et à la 14e place dimanche.