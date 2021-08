MotoGP : le Grand Prix de Malaisie annulé et remplacé par une deuxième course à Saint-Marin

Pas d'escale en Malaisie, et un deuxième passage à Saint-Marin pour les pilotes engagés dans le championnat de MotoGP. Le Grand Prix de Malaisie, prévu du 22 au 24 octobre, a été annulé en raison de la pandémie et sera remplacé aux mêmes dates par une course disputée sur le circuit de Misano, à Saint-Marin. "La pandémie de Covid-19 et les restrictions placées en conséquence à l'entrée en Malaisie contraignent à l'annulation de l'évènement", a justifié la Fédération internationale de motocyclisme.

A Misano double!

Sepang cancelled



Take a look at the updated calendar for the rest of the #MotoGP season! https://t.co/jU1mOdNyfN — MotoGP (@MotoGP) August 19, 2021

Cinquième Grand prix annulé après la Finlande, le Japon, la Thaïlande et l'Australie, cette annulation survient juste après l'annonce des autorités japonaises d'annuler le Grand prix du Japon en Formule 1, en raison de la crise sanitaire. Le Grand Prix de Malaisie avait déjà été annulé en 2021. "Le championnat du monde de MotoGP a hâte de retrouver Sepang en 2022 pour courir à nouveau devants nos fans malaisiens dévoués" écrit la FIM dans son communiqué.