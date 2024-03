MotoGP : Jorge Martin vainqueur du Grand Prix du Portugal et nouveau leader du championnat, Fabio Quartararo finit septième

L'Espagnol s'adjuge le deuxième Grand Prix de la saison et prend une belle avance sur ses rivaux après les chutes de Francesco Bagnaia, Marc Marquez et Maverick Vinales.

Un dauphin aux dents longues. L'Espagnol Jorge Martin (Pramac Ducati), vice-champion du monde de MotoGP l'année dernière, a remporté le Grand Prix du Portugal, dimanche 24 mars, et pris du même coup la première position du classement général de la saison.

Auteur d'un superbe départ, "Martinator" a pris la tête de la course dès le premier tour pour ne jamais la lâcher et devancer Enea Bastianini (Ducati), parti en pole position. Le phénomène Pedro Acosta (Tech3 Gas-Gas KTM) signe son premier podium à 19 ans seulement, grâce à une belle remontée pour sa deuxième course dans la catégorie reine.

En revanche, huit titres de champion du monde de MotoGP sont allés dans le bac à sable. A quelques tours de l'arrivée, Francesco Bagnaia (Ducati), double champion du monde en titre, a chuté avec le sextuple champion du monde (en MotoGP) Marc Marquez (Gresini Ducati), alors que les deux hommes se disputaient la cinquième place.

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) en a bien profité pour finir en septième position, profitant de cette chute et de celle de Maverick Vinales (Aprilia), qui tenait la deuxième place jusqu'à son incident dans le dernier tour. La conclusion d'un week-end un peu plus positif pour lui, qui avait réalisé le 9e temps des qualifications. L'autre Tricolore sur la grille, Johann Zarco, finit 15e et prend un point.