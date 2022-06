MotoGP : Fabio Quartararo, vainqueur du Grand Prix d'Allemagne devant Johann Zarco, s'échappe en tête du championnat

Il a mené de bout en bout, ou presque. Fabio Quartararo (Yamaha), leader au classement mondial, a parfaitement mené sa machine pour s'imposer, dimanche 19 juin, sur le Grand Prix d'Allemagne. Dans les lacets du Sachsenring, le champion du monde en titre a, dès le premier virage, dépassé le poleman Francesco Bagnaia (Ducati) et l'a ensuite fait craquer. Il a devancé, au bout des trente tours, son compatriote Johann Zarco (Pramac) pour un doublé français. Il s'agit là du deuxième de la saison après celui réalisé au Grand Prix du Portugal, déjà dans cet ordre-là. La troisième place est revenue à Jack Miller (Ducati).

Au classement général de la saison, "El Diablo" prend encore plus le large avec cette troisième victoire de la saison, la deuxième d'affilée après son succès en Catalogne. Il comptabilise désormais 34 points d'avance sur Aleix Espargaro (Aprilia), quatrième aujourd'hui. Belle opération pour le deuxième du jour, Zarco, qui grimpe à la troisième place mondiale avec 107 points.

Quartararo a poussé Bagnaia à la faute, Zarco a assuré

Un succès construit dès le début de la course. Après un départ canon, le pilote à la combinaison et au casque rouge est passé devant Francesco Bagnaia dès le premier virage. Quartararo est passé, Bagnaia a tenté de résister et l'Italien a lâché. Pendant ce temps, Johann Zarco a, lui, perdu une place au profit d'Espargaro. Une anomalie que le Français a vite corrigé avec un dépassement très osé dans le deuxième tour.

Deux petites secondes devant, alors que Quartararo a signé son meilleur tour dans la troisième boucle, le pilote Yamaha a mis sous pression son rival du jour et l'Italien Bagnaia a craqué. A l'aune du quatrième tour, dans le premier virage, le pilote Ducati a chuté en chassant de l'arrière. Furieux, il a ainsi laissé filer les deux Français en tête du classement.

Par la suite, Zarco a tenté de s'adapter au rythme du leader, autour de la seconde, mais a finalement dû laisser partir Quartararo vers son troisième succès de la saison. "Je suis très content, a souri le champion du jour au micro de la MotoGP après avoir communié avec son public. On a fait un choix risqué en mettant un pneu medium à l'arrière et c'est vrai qu'il y avait du rythme pendant la course." De son côté, sous la chaleur de la Saxe, Zarco avait hâte de franchir la ligne d'arrivée : "J'ai essayé de rester au contact de Fabio, mais j'ai ensuite sécurisé ma deuxième place car derrière ils étaient loin. La fin de course était vraiment un cauchemar et je suis content d'en avoir terminé."