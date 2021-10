MotoGP : Fabio Quartararo se complique la tâche et partira en 15e position du Grand Prix d'Emilie-Romagne, la pole pour Francesco Bagnaia

Il reconnaissait avoir fait "un très, très grand pas" sur le chemin du titre de champion du monde de Moto GP, après sa deuxième place à Austin il y a trois semaines. Pourtant, Fabio Quartararo a subi un petit couac sur une piste humide, pour les qualifications du Grand Prix d'Emilie-Romagne samedi 23 octobre, en n'atteignant pas le deuxième tour des essais qualificatifs. Le Français (Yamaha) partira donc en 15e position sur la grille de départ.

Une contre-performance pour Quartararo, éliminé en Q1 pour la première fois de sa jeune carrière en MotoGP. Le Niçois a été piégé par son rival Francesco Bagnaia, lequel a joué son va-tout en imprimant un rythme très intense et qui partira en pole position. En conséquence, Quartararo s'est montré trop frileux sur la partie gras mouillé du circuit. Un tour lui a été annulé. Iker Lecuona a terminé deuxième, juste devant le Français, et a accompagné Bagnaia en Q2.

Pas forcément à l'aise sur les pistes mouillées, Quartararo et Bagnaia ont quelque peu failli lors des essais libres. Absents du top 10, ils ont tous deux été contraints de passer par les Q1, fait rare pour des pilotes de leur envergure. Une Q1 qui a été fatale au Français...

Johann Zarco, lui, était bien présent en Q2, et partira en dixième position dimanche. Une petite déception pour le pilote français, en vue lors des essais libres mais qui a chuté en fin de parcours. Jack Miller, coéquipier de Bagnaia, partira en deuxième position.

Due to a yellow flag infringement in Q1, @FabioQ20's best lap has been cancelled!



The championship leader will start 15th tomorrow! #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/9ARuiya8HD