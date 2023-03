Direct MotoGP : suivez la première course sprint de la saison à Portimao

La saison de MotoGP débute samedi sur le circuit d'Algarve (Portugal), avec une nouveauté dans le calendrier, la course sprint.

C'est une grande première. La course sprint est une nouveauté dans la saison de MotoGP. La première expérimentation se déroule sur le circuit d'Algarve (Portugal), samedi 25 mars. Ce nouveau rendez-vous, qui désormais aura lieu tous les samedis après-midi, se disputera sur la moitié du parcours principal et ne sera pas à négliger, puisque cette course rapporte de nombreux points qui pourraient être décisifs dans l'attribution du titre en fin de saison.

La grille de départ a été établie en fonction des résultats des qualifications qui ont eu lieu un peu plus tôt dans la journée. Marc Marquez partira en première position. Vivez la course en direct.