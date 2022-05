Contrôle technique : il sera obligatoire dès le mois d'octobre pour les deux-roues

Dès le 1er octobre, un contrôle technique sera obligatoire pour les deux-roues et les trois-roues immatriculés depuis plus de six ans. Les plus de 125 cm³ sont concernés, ainsi que les voitures sans permis. "J'ai bossé longtemps dans la moto, donc j'ai vu passer pas mal de véhicules en très très mauvais état, donc je me dis, qu'effectivement, ça peut être pas mal", assure un homme.



"La cause technique n'intervient que dans très peu d' accidents "

Les associations environnementales, qui avaient saisi le Conseil d'État, se réjouissent. "Le parc des deux-roues en France, il est vieillissant, il est important. Et en plus, il est aussi fortement émetteur, et de pollution sonore et de pollution atmosphérique", constate Tony Renucci, directeur général de Respire. "Côté sécurité, on sait très bien que la cause technique n'intervient que dans très peu d'accidents", avance Didier Leroux, délégué général de la fédération des motards en colère, qui s'oppose à ce contrôle technique.