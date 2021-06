Grand Prix de France de F1 : Max Verstappen s’impose sur le fil devant Lewis Hamilton, Pierre Gasly septième

Après les grands prix de Monaco et d'Émilie-Romagne, Max Verstappen s’est de nouveau imposé sur un circuit où Lewis Hamilton était le dernier en date à y avoir levé les bras sur la ligne d’arrivée. Sur le circuit du Castellet (Var), le pilote Red Bull a tout connu et, après une erreur lors du premier virage, il a été solide, bien aidé par la stratégie de son écurie. Au prix d'un magnifique dépassement dans l’avant-dernier tour, il a ravi la première place au Britannique.

Grâce à ce succès, son troisième cette saison, Verstappen conforte son avance en tête du championnat du monde et possède désormais 12 points de marge sur le pilote Mercedes. Devant leur public, les Français sont restés discrets. Pierre Gasly (Alpha Tauri) finit septième tandis qu'Esteban Ocon (Alpine) termine à la 14e place.

