GP du Brésil : suivez la course sprint en direct

Après la Grande-Bretagne et l'Italie, ce Grand Prix du Brésil offre la troisième et dernière course sprint de la saison, samedi 13 novembre. Avant le Grand Prix traditionnel à suivre dimanche, cette course va-t-elle couronner un nouveau vainqueur ? Max Verstappen l'avait emporté en Grande-Bretagne, tandis que Valtteri Bottas avait triomphé en Italie.

A Sao Paulo, c'est Lewis Hamilton qui devait partir en pole, samedi. Déjà pénalisé de cinq places pour un dépassement de quota de changements de moteurs autorisés, le Britannique s'est vu repousser en dernière position juste avant la course pour une ouverture irrégulière du DRS. Max Verstappen prend sa place en tête, Pierre Gasly sera quatrième. Cette course sprint déterminera l'ordre de départ pour l'épreuve de dimanche.