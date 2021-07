DIRECT. Formule 1 : suivez la toute première course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne

Qui de Lewis Hamilton ou Max Verstappen remportera la première course sprint de l'histoire de la Formule 1 ? Les pilotes Mercedes et Red Bull, respectivement deuxième et premier du championnat du monde, partiront en première ligne de cette nouvelle épreuve, samedi 17 juillet. La course, longue de 100 km (17 tours), permettra de déterminer la grille de départ du Grand Prix de dimanche et de distribuer des points aux trois premiers. Suivez le sprint en direct.