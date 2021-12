GP d'Arabie Saoudite : quels sont les scénarios pour voir Max Verstappen remporter le titre de champion du monde ce week-end ?

Seuls huit points les séparent. À l'heure d'aborder l'avant-dernier Grand Prix de la saison, le mano a mano qui oppose Max Verstappen à Lewis Hamilton connaît ses heures les plus brûlantes. Après la victoire de Lewis Hamilton, dimanche 21 novembre, au Grand Prix du Qatar, les pilotes ont rendez-vous en Arabie Saoudite.

Par un subtil alignement des planètes, le pilote néerlandais pourrait être sacré champion du monde dès ce week-end. Un titre qui mettrait fin au règne sans partage de Lewis Hamilton, sacré sans discontinuer depuis 2018. Quels scénarios peuvent offrir le titre de champion du monde à Max Verstappen ce dimanche ?

Si Verstappen termine premier...

Ce serait le scénario le plus simple pour le Néérlandais. Terminer premier et compter sur une méforme de Lewis Hamilton. Pour la première partie, rien d'insurmontable pour Verstappen. Le pilote Red Bull a déjà terminé neuf fois en première position d'un GP cette saison.

Pour le reste, il doit compter sur un classement d'Hamilton supérieur à la sixième place. Si Max Verstappen fait également le tour le plus rapide en course dimanche (1 point de bonus) et que Lewis Hamilton termine 6e, il faut sortir la calculatrice. Le Neerlandais marquera 26 points et le Britannique 8. Verstappen compterait alors 26 points de marge sur son grand rival et serait assuré du titre, même en cas de carton plein de Lewis Hamilton lors du dernier GP. En effet, en cas d'égalité, c'est le pilote qui compte le plus de victoires qui est titré.

Si Verstappen termine deuxième...

Autre place, autres scénarios. Verstappen pourrait être sacré en terminant deuxième avec le tour le plus rapide, si Lewis Hamilton ne fait pas mieux que 10e. Si le pilote Red Bull ne signe pas le meilleur tour, il faudrait que Lewis Hamilton ne marque pas le moindre point.

Cette saison, le Britannique n'a terminé que trois fois au-delà de la septième place. Dont une fois, au Grand Prix d'Italie, pour ne pas avoir terminé la course après un accrochage avec... Max Verstappen.

Si Verstappen termine au-delà de la deuxième place...

Le pilote Red Bull est dans l'obligation de finir premier ou deuxième en Arabie Saoudite pour espérer un sacre avant l'ultime rendez-vous de la saison. S'il termine troisième ou encore plus loin au classement, Lewis Hamilton pourra toujours rêver d'un nouveau titre...