F1 : Max Verstappen en pole position du Grand Prix du Japon devant Charles Leclerc et Carlos Sainz

Max Verstappen retrouve les sommets de la grille. Le pilote Red Bull a signé le meilleur temps sur le circuit de Suzuka pour décrocher la pole position du Grand Prix du Japon, samedi 8 octobre. Il s'élancera en tête du peloton, dimanche, où il peut déjà être sacré champion du monde. Il devance les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz, pour une poignée de millièmes.

MAX ON POLE IN SUZUKA!@Max33Verstappen takes his first pole in Japan, just 0.010s ahead of Leclerc!#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/ENOZ9HZRk2