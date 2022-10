F1 : Charles Leclerc signe la pole position du Grand Prix de Singapour, Max Verstappen seulement 8e

Le deuxième sacre mondial de Max Verstappen est loin d'être acté. Dans l'humidité du circuit Marina Bay, c'est Charles Leclerc qui a décroché la pole position du Grand Prix de Singapour, samedi 1er octobre, loin devant son rival néerlandais, qui s'élancera en huitième position sur la grille de départ.

Déjà en tête à l'issue de la Q2, le Monégasque de la Scuderia Ferrari signe sa deuxième pole consécutive, après celle à Monza, le 10 septembre dernier. Charles Leclerc devance Sergio Pérez (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes), qui partiront de la première ligne. Le top 5 est complété par Carlos Sainz (Ferrari) et Fernando Alonso (Alpine) qui disputera, dimanche, le 350e GP de sa carrière.

Q3 CLASSIFICATION



And breathe... what a qualifying session that was! #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/FBlPCQu2qY