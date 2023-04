F1 : Charles Leclerc s'élancera en tête de la course sprint du GP d'Azerbaïdjan, les galères continuent pour Pierre Gasly

Une double séance de qualifications pour une première dans l'histoire du championnat du monde de Formule 1. Après les qualifications mouvementées de vendredi pour le Grand Prix de dimanche à Bakou, en Azerbaïdjan, c'est la course sprint qui est à l'honneur, samedi 29 avril. Le Monégasque Charles Leclerc partira en pole position samedi après-midi, devant les deux Red Bull de Sergio Pérez (2e) et Max Verstappen (3e).

Après son meilleur temps vendredi, qui l'assure de partir en tête de la course dimanche, Charles Leclerc a doublé la mise samedi matin, même s'il est allé droit dans le mur lors de sa dernière tentative. Le pilote Ferrari fait mieux que Sergio Pérez, qui a terminé devant son coéquipier Max Verstappen, en glissade avec sa monoplace dans le deuxième secteur. George Russell occupera la quatrième position sur la grille de la course sprint.

CHARLES LECLERC TAKES SPRINT POLE!!! 🤩



He makes it two from two in Baku 👏



A brilliant weekend for the Monegasque driver and @ScuderiaFerrari thus far 💪#AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/xvTOZ8vNzf