DIRECT. F1 : la pluie retarde le départ d'une course qui pourrait offrir à Max Verstappen un deuxième sacre mondial... Suivez le GP de Singapour

Bis repetita pour Max Verstappen ? Deux semaines après la démonstration du pilote Red Bull à Monza, le Néerlandais peut se rapprocher d'un deuxième titre de champion du monde de Formule 1, dimanche 2 octobre à 14h, lors du Grand Prix de Singapour.

Le pilote Red Bull, huitième des qualifications samedi, devra toutefois refaire son retard sur Charles Leclerc (Ferrari), qui a signé sa neuvième pole position de la saison. Le Monégasque a devancé Sergio Pérez (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes). Les Français Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Alpine) ont signé respectivement les septième et dix-huitième chronos.