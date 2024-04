Direct F1 : Max Verstappen reprend son cavalier seul, lutte intense pour le podium... Suivez la course en direct

Qui peut arrêter Max Verstappen ? Après un abandon pour un problème mécanique lors du Grand Prix en Australie il y a un mois, le pilote néerlandais de Red Bull a retrouvé sa domination lors du dernier GP à Suzuka (Japon) le 7 avril. Il a remis ça ce week-end lors de la course sprint, en s'imposant avec une aisance incroyable, et 13 secondes d'avance sur son dauphin Lewis Hamilton.

Le Néerlandais a également dominé les qualifications samedi et s'élancera donc en tête, dimanche 21 avril. Le triple champion du monde a devancé son coéquipier Sergio Pérez et l'Espagnol Fernando Alonso. Les Alpine d'Esteban Ocon et Pierre Gasly s'élanceront respectivement des 13e et 15e rangs.

Au championnat, Max Verstappen est solide leader, grâce à ses trois victoires en quatre GP. Il est suivi par le Mexicain Sergio Pérez et les deux pilotes Ferrari, le Monégasque Charles Leclerc et l'Espagnol Carlos Sainz,