MotoGP : reprise à Silverstone, marathon lancé, Quartararo leader sous pression... Ce qu'il faut savoir avant le Grand Prix de Grande-Bretagne

Après six semaines de pause, la MotoGP reprend du service pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui se déroule dimanche 7 août. Onze courses ont déjà été courues, et le cap de la mi-saison passée.

À neuf manches de l'épilogue de la saison, Fabio Quartararo (Yamaha) est toujours leader du classement général avec 172 points, soit 21 unités devant Aleix Espargaro (Aprilia). Johann Zarco (Ducati) complète le podium à 58 longueurs de son compatriote. Rien n'est donc fait dans ce championnat, puisqu'un pilote, s'il venait à remporter chacune des neuf épreuves jusqu'à la fin de la plus longue saison de l'histoire de la discipline (20 manches), marquerait un total de 225 points.

Après cette longue interruption due à l'annulation du Grand Prix de Finlande, les pilotes doivent reprendre le rythme rapidement avec neuf courses prévues en seulement trois mois. Après Silverstone, ce sera l'Autriche le 21 août, San Marin, Aragon et le Japon en septembre, puis la Thaïlande, l'Australie et la Malaisie en octobre, avant, enfin, la conclusion à Valence le 6 novembre.

Quartararo sous pression

Vainqueur de trois courses depuis le début de la saison (Portugal, Catalogne et Allemagne), le champion du monde en titre, Fabio Quartararo, occupe la place de leader. À ses succès, il a ajouté trois deuxièmes places (Indonésie, Espagne et Italie). Sur le podium lors de six courses sur onze (et hors du Top 5 à seulement trois reprises), le Niçois possédait 34 points d'avance sur son premier poursuivant avant le GP des Pays-Bas, qu'il avait remporté en 2021. "El Diablo" y a alors goûté le bitume, chutant à deux reprises avant d'être contraint d'abandonner pour la première fois de la saison. Un coup d'arrêt avant la pause estivale. Le pilote français Fabio Quartararo Fabio (Monster Energy Yamaha) après sa seconde chute lors du Grand Prix des Pays-Bas, sur le circuit d'Assen, 26 juin 2022. (GIGI SOLDANO / AFP)

Résultat, il retrouve sur ses talons l'Espagnol Aleix Espargaro (151 points), d'une grande régularité depuis mars. Vainqueur en Argentine, troisième à quatre reprises d'affilée (Portugal, Espagne, France et Italie), et quatrième trois fois (Qatar, Allemagne et Pays-Bas), l'Ibère n'a jamais abandonné cette saison, a toujours marqué des points et n'a été sorti du Top 5 qu'à deux reprises (9e en Indonésie, 11e aux Etats-Unis).

L'année dernière, Fabio Quartararo s'était imposé à Silverstone, et Espargaro avait fini troisième. Toujours en 2021, la suite de la saison n'avait pas permis au Français d'accrocher une seule victoire, mais deux deuxièmes places, alors que l'Espagnol n'avait pas fait le moindre podium et avait abandonné à deux reprises. Néanmoins, hormis les GP d'Aragon, de San Marin, et de Valence (l'Autriche était placée avant Silverstone), les quatre autres courses n'étaient pas au programme de la fin de saison.

Zarco en quête de podium et de victoire

L'autre Français, Johann Zarco, occupe la troisième place du championnat, à 37 points de l'Espagnol. Arrivé deuxième derrière Quartararo au Portugal (où il est parti en pole) et en Allemagne, le "Professeur" a accroché la troisième place en Indonésie et en Catalogne. Ses deux abandons (en Argentine et en Espagne) l'ont pénalisé dans la course au titre, alors qu'il reste sur une 13e place aux Pays-Bas, lors de la dernière course, son plus mauvais classement.

À 32 ans, Zarco court toujours après sa première victoire en MotoGP. Et dans son échappement, l'Italien Francesco Bagnaia (106 points) et ses trois victoires cette saison (Espagne, Italie, Pays-Bas) ont faim de podium. D'autant qu'en 2021, il avait mené sa Ducati à la victoire lors de quatre des sept dernières épreuves de la saison, pour finir dans la roue de Fabio Quartararo au championnat.