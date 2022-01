Dakar 2022 : Sam Sunderland remporte la 44e édition du Dakar en moto

Le Dakar moto aura tenu toutes ses promesses cette année, et il a fallu patienter jusqu'à la dernière étape, vendredi 14 janvier, pour connaître le nom du vainqueur de l'édition 2022. C'est finalement le Britannique Sam Sunderland qui termine en première position du classement général, cinq ans après son premier sacre de 2017. Juste derrière, Pablo Quintanilla (+3'27), vainqueur de la 12e étape, et Matthias Walkner (6'47) complètent le podium. Le Français Adrien Van Beveren termine quant à lui à la quatrième place, à plus de 18 minutes du leader.

Here are @Sundersam's first words at the finish.



The british rider just won the #Dakar2022! pic.twitter.com/pg0OTh3OZi