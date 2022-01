DIRECT. Dakar 2022 : classements, infos, stats... Suivez la 7e étape en temps réel

La 44e édition du Dakar (ex Paris - Dakar) s'est élancée pour la troisième année consécutive d'Arabie Saoudite et pour ne rien rater de la course, voici le Race Center. Lors de chaque étape, découvrez la cartographie, les classements des pilotes pour chaque catégorie (autos, motos, quads...), mais aussi les dernières brèves, les statistiques...

Pas moins de 1065 concurrents de 63 nationalités différentes sont engagés, dont 60 femmes et 196 Français parmi lesquels Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel et Axel Allétru. Ce dernier a été le premier pilote paraplégique à remporter une étape en 2020. En tout et pour tout, 578 véhicules ont pris le départ. Avec 149 pilotes, les motos sont les plus représentées, juste devant les 148 véhicules du Dakar Classic, les 97 autos, les 58 camions et les 21 quads.