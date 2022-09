À Castres, de vieux cyclomoteurs reprennent vie en passant à l'électrique

FTR

Garder son vieux Solex sans émettre trop de CO2, c'est possible ! Grâce à la pratique du retrofit, autorisée en France depuis 2020. À Castres, dans le Tarn, Éric Fédevielle, nostalgique et passionné de vieux cyclomoteurs, s'est converti. Dans son atelier de réparation, il remplace les moteurs thermiques par des kits électriques sur les Solex et les mobylettes. "J'avais envie d'avoir une machine électrique qui fasse moins de bruit et qui pollue moins", raconte le mécanicien. "J'ai eu la chance de rencontrer l'équipe Noil en région parisienne, trois jeunes ingénieurs, avec beaucoup de talents. On a travaillé ensemble sur certains points spécifiques des machines et aujourd'hui le kit est homologué.". La start-up Noil, lancée en 2019, compte une quinzaine d’équipiers à Paris. L'entreprise développe aussi des partenariats dans toute la France, avec des garages indépendants et le réseau Feu Vert qui proposent leur kits.

Une aide à la conversion des cyclomoteurs

Depuis un an et demi, Éric Fédevielle a équipé près d'une vingtaine de clients. Franck Jeyssandier, passionné de Solex en fait partie. "C'est fantastique, ça ne fait aucun bruit et ça marche bien", explique-t-il. Pour deux heures de recharge, il dispose de 32 kilomètres d'autonomie.

Autre point positif, la possibilité de bénéficier de l'aide de l'Etat pour la conversion électrique des deux roues motorisés. Après déduction de cette prime de 1000 euros, Franck Jeyssandier a pu équiper son Solex d'un kit électrique pour 500 euros.