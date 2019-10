VIDEO. Au Qatar, ils climatisent les rues pour lutter contre la chaleur

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Voilà une initiative prise par le Qatar qui suscite le débat. Le pays a pris l'initiative de climatiser ses rues face au climat extrême qu'il doit affronter. Avec des températures ayant augmenté de 2,1°C depuis 1850 et dépassant aujourd'hui régulièrement les 40°C, le pays subit de plein fouet le réchauffement climatique. Une situation qui a récemment posé problème lors des championnats du monde d'Athlétisme organisés à Doha.

Une mesure nuisible

En plus de climatiser les stades qui accueilleront la Coupe du monde de football en 2022, les pouvoirs publics installent aujourd'hui la climatisation dans les rues. La chaleur couplée à l'humidité peut même s'avérer dangereuse : un taux d'humidité élevé empêche la transpiration qui permet au corps humain de se rafraîchir. Selon la revue "Cardiology Journal", la mort d'au moins 200 ouvriers népalais aurait pu être évitée si des mesures de protection contre la chaleur avaient été mises en place.

Face aux dangers, l'État défend son plan de climatisation mais cette décision devrait empirer la situation à long terme. Le Qatar consacre déjà près de 60 % de son électricité à la climatisation et cette consommation pourrait doubler entre 2016 et 2030. Grand exportateur d'hydrocarbures et plus gros pays émetteur de gaz à effet de serre par habitant, la Qatar est aujourd'hui victime d'une crise qu'il a contribué à créer.