Marathon des JO de Paris 2024 : "Il n'y en aura pas deux comme ça dans une vie", réagit Nicolas Navarro après sa 16e place

"Il n'y en aura pas deux comme ça dans une vie", réagit Nicolas Navarro, au micro de la Direction des sports de Radio France, samedi 10 août, après sa 16ème place sur le marathon des Jeux olympiques de Paris 2024. L'athlète varois est le premier Français de l'épreuve avec une course en 2 heures 9 minutes et 56 secondes sur un parcours difficile, marqué par un enchaînement de montées et de descentes.

"Sur la première partie de course, avec le départ dans Paris, c'était incroyable, on a essayé de profiter au maximum", confie le Français. "On avait la chance d'être à domicile", souligne Nicolas Navarro. "Il n'y avait pas un mètre où on n'entendait pas 'allez les Bleus'", rapporte le Varois, qui retiendra de cette course et, plus généralement de ces Jeux, la "ferveur" du public.

"C'était vraiment incroyable !" Nicolas Navarro, athlète à franceinfo

Pour ce qui est de son classement, Nicolas Navarro se dit "satisfait", même s'il aurait "préféré faire un petit peu mieux". "Je voulais confirmer la place de Tokyo, où j'ai fait 12e" et "je ne suis pas si loin", explique-t-il. "Un marathon c'est souvent dur, mais aujourd'hui ça a été encore plus dur, parce que le parcours est vraiment atypique", poursuit-il.

Nicolas Navarro est arrivé plus de trois minutes derrière le vainqueur, l'Ethiopien Tamirat Tola, qui décroche le record olympique en 2 heures 6 minutes et 22 secondes. "C'est vraiment très fort de faire un record, parce que le parcours n'était vraiment pas favorable pour un chrono", salue le Français.