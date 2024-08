Marathon aux JO 2024 : l'Ethiopien Tamirat Tola remporte la médaille d'or en solitaire et bat le record olympique

La mythique épreuve du marathon a un nouveau roi. Après deux éditions dominées par Eliud Kipchoge (Rio 2016, Tokyo 2021), le marathon des Jeux de Paris a été remporté, samedi 10 août, par l'Éthiopien Tamirat Tola. Plus fort dans la côte des Gardes, difficulté inédite pour un marathon olympique, l'athlète de 32 ans n'a jamais été rattrapé et s'est adjugé la plus belle des médailles après une course maîtrisée.

Partis de l'Hôtel de Ville de Paris, les marathoniens ont débuté leur course par une balade parisienne, passant devant l'Opéra Garnier, la Place Vendôme, le Jardin des Tuileries et le Grand Palais, avant de quitter la Capitale. Le rythme de la course s'est accéléré lorsque les athlètes ont rejoint le département des Hauts-de-Seine. L’Italien Eyob Faniel est parti en solitaire peu après le 10e kilomètre, avant d'être repris et de voir un groupe de coureurs se détacher. Eliud Kipchoge, double champion olympique en titre (Rio 2016 et Tokyo 2021), a craqué avant la mi-course. Lors des cinq kilomètres d'ascension à Ville-d'Avray, il n'a pas réussi à accrocher le wagon de tête. Le Kényan de 39 ans, favori de la course, était alors déjà 58e à 1'16 du groupe de tête au semi-marathon. A bout de souffle, il a même abandonné au 30e km avant de monter dans la voiture-balai, sous les acclamations sur public présent.

Paris 2024 - Athlétisme : revivez les moments forts du marathon

Comme dans une course de cyclisme, Tamirat Tola a attaqué au 28e kilomètre, sur la côte du Pavé-des-Gardes. La principale difficulté, avec des passages allant jusqu'à 13,5% de dénivelé, a permis à l'Éthiopien de se détacher. Si les montées ne sont pas communes pour les marathoniens, les descentes qui ont suivi n'étaient pas à négliger. Le groupe de poursuivants, composé de l'autre Éthiopien Daresa Geleta, du Britannique Emile Cairess et du Belge Bashir Abdi, n'a pas réussi à rattraper Tamirat Tola avant les Invalides. Le champion du monde 2022 remporte ainsi sa première médaille d'or aux Jeux, avec un record olympique à la clé (2h06'26"). Bashir Abdi, en bronze à Tokyo, a pris cette fois-ci l'argent, devant le Kényan Benson Kipruto.

Sans Morhad Amdouni, le recordman français de l'épreuve, blessé au mollet droit lors de son dernier entraînement la veille de la course, les Français ont terminé à plus de trois minutes du vainqueur. Son remplaçant, Hassan Chahdi, a bien tenu la première partie de la course et a fini à la 20e place. Nicolas Navarro, 12e à Tokyo, a été le premier Français à l'arrivée avec une 16e place, à 3'30 de Tamirat Tola. Félix Bour a terminé 50e.