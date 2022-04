Marathon de Paris : un duel pour le record de France, les femmes ouvrent la route... Quatre choses à savoir sur la 45e édition

Trois ans que les rues de la capitale ne s'étaient pas retrouvées envahies de coureurs un dimanche d'avril. Pour la 45e édition du marathon de Paris, près de 38 000 participants sont attendus dimanche 3 avril. Voici les quatre choses à savoir avant le départ de la course (à suivre en direct et en intégralité sur France 3 et france.tv, à partir de 7 h 45).

Le retour du format habituel

Supprimé pour cause de crise sanitaire en 2020 – une première depuis 1991 et l'annulation à cause de la guerre du Golfe – reporté à l'automne en 2021, le marathon de Paris retrouve en 2022 son traditionnel positionnement printanier. Mais si aucune jauge n'a été imposée, l'affluence attendue n'atteindra pas celle des éditions pré-pandémie : de nombreux coureurs étrangers manquent toujours à l'appel.

Dans 9 semaines, c'est ton Schneider Electric Marathon de Paris 2022 ! Il est donc temps de te révéler le parcours ️



4⃣2⃣.1⃣9⃣5⃣ km ‍♂️

1⃣0⃣ monuments de Paris



Maintenant que tu connais ton futur terrain de jeu, nous te donnons rendez-vous le 3 avril ! #ParisMarathon pic.twitter.com/FDX5vIcC7b — Schneider Electric Marathon de Paris (@parismarathon) January 30, 2022

Comme lors des années précédentes, les 38 000 coureurs s'élanceront depuis les Champs-Elysées vers l'est de la capitale, pour fouler le bitume parisien et découvrir ça et là les plus célèbres monuments de la Ville Lumière – l'Obélisque de la Concorde, la place Vendôme, l'opéra Garnier et la place de la Bastille. Après une dizaine de kilomètres dans le calme du bois de Vincennes, les participants retraverseront Paris, cette fois vers l'ouest, en longeant la Seine. Puis, ils attaqueront les douze derniers kilomètres en direction du bois de Boulogne. Avant un final en apothéose avenue Foch.

Un duel pour le record de France

Lors de l'édition 2021, le Kényan Elisha Rotich avait établi le nouveau record de l'épreuve, en 2h04'18". Et cette année encore, la gagne devrait se jouer sous les 2h05 puisque l'organisateur annonce six athlètes sous ce chrono.

À quelques encablures de ces allures folles, un autre duel s'annonce : celui pour le record de France. Morhad Amdouni et Julien Wanders tenteront d'effacer des tablettes les 2h06'36" de Benoît Zwierzchiewski. Ce vieux record, établi en 2003 à Paris, a récemment tremblé – preuve d'une densité retrouvée dans le marathon français – mais tient toujours.

S'il court pour la Suisse, Julien Wanders possède la double nationalité et inscrit donc aussi son nom dans les livres de records français. Il détient ceux du 10 km (27'13") et du semi-marathon (59'13"), tous deux constituant en outre des records d'Europe. À Paris, celui qui s'entraîne à l'année au Kenya fera ses grands débuts sur 42,195 kilomètres. Après une saison gâchée par les blessures, le Franco-Suisse de 27 ans semble revenu en forme. Prudent, il confie viser un chrono entre 2h06 et 2h10. À voir si ses qualités de vitesse peuvent compenser son inexpérience sur la distance mythique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Morhad Amdouni (@morhad_amdouni)

Face à lui, Morhad Amdouni a bien l'intention de ne pas se faire griller la priorité sur le record. En 2019, le champion d'Europe du 10 000 mètres avait surpris en claquant 2h09'14" à Paris pour son premier essai sur marathon. Et ce, alors même qu'il n'avait pas spécifiquement préparé l'épreuve et devait mettre le clignotant au trentième kilomètre. Depuis, il n'a pas recouru de marathon, à l'exception de celui des Jeux olympiques de Tokyo, disputé dans des conditions de chaleur et d'humidité particulières (2h14'33"). Le natif de Porto-Vecchio est apparu très à l'aise lors de la saison de cross. Assez pour briller dimanche ?

Les femmes ouvrent la route

Particularité parisienne, le plateau élite féminin s'élance avant leurs homologues masculins. L'objectif ? "Valoriser la place des femmes dans le peloton en leur offrant une exposition médiatique maximum au meilleur des moments", assure l'organisateur Amaury sport organisation.

L'Ethiopienne Tigist Memuye s'est imposée sur le marathon de Paris, le 17 octobre 2021. (ALAIN JOCARD / AFP)

En pratique, les femmes partent avec une avance égale à la différence des records féminin et masculin des athlètes engagés – soit 18 minutes cette année. De quoi garantir une course poursuite. Qui d'un homme ou d'une femme arpentera en premier l'avenue Foch cette année ? Les paris sont ouverts.

Vingt ans de disette française

L'année 2022 marque les vingt ans de la dernière victoire tricolore sur le marathon de Paris. En 2002, Benoît Zwierzchiewski s'était imposé en 2h08'38". Depuis, les coureurs de l'est africain ont pris le pouvoir avec onze sacres pour les Kényans et six pour les Éthiopiens. Chez les femmes, la dernière Française a avoir coupé la ligne en premier s'appelle Maria Rebelo. Elle l'avait emporté en 1986, en 2h32'16".