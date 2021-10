Marathon de Paris : victoire et record pour Elisha Rotich, succès de Tigist Memuye dans la course féminine et Julien Casoli impérial en handisport... Ce qu'il faut retenir de la 44e édition

35 000 participants couraient, ou courent toujours, le marathon de Paris, dimanche 17 octobre. Chez les hommes, le Kényan Elisha Rotich a triomphé sur l’épreuve en battant le précédent record. La course féminine, pas extrêmement rapide, a été remportée par l’Ethiopienne Tigist Memuye. Dans la catégorie handisport, le Français Julien Casoli a remporté la course pour la quatrième fois.

Elisha Rotish bat le record de l’épreuve

Après avoir couru plus de 30 kilomètres groupés, les principaux prétendants à la victoire ont accéléré au 32e kilomètre. Un groupe d’une dizaine de coureurs a tenté de se départager dans le Bois de Boulogne, où Nicholas Kirwa, dossard n°1, a été lâché. Finalement, le Kényan Elisha Rotich est parti seul au 37e kilomètre avant de franchir la ligne d’arrivée en vainqueur. À 31 ans, et avec une moyenne de 20,37 km/h, il améliore son record personnel d’une minute et bat le record du marathon de Paris en 2h04’18. Le précédent record, en 2h05’03, avait été établi par Kenenisa Bekele en 2014. Cinq coureurs sont passés en dessous de ce chrono dimanche.







Tigist Memuye s’impose dans la course féminine

Après avoir envoyé deux "lièvres" à l’avant, sans grande utilité, une dizaine de coureuses se sont rassemblées, après 30 kilomètres. Le groupe a progressivement accéléré à partir du 32e kilomètre et la vice-championne olympique à Londres en 2012, Priscah Jeptoo, en a fait les frais. Un duo composé de Yenenesh Dinkesa et Tigist Memuye a ensuite pris la tête avant que Memuye n’essaye de lâcher sa compatriote à 800 mètres de l’arrivée et ne s’impose, en 2h26’12, soit près de cinq minutes de plus que le record du marathon de Paris féminin.

Julien Casoli conserve son titre

Il avait déjà remporté le marathon de Paris en 2012, 2015 et 2019 et conserve son titre en 2021… Julien Casoli s’est à nouveau imposé dans la catégorie handisport. Le Français est parti en solitaire à la mi-course et a finalement passé la ligne d’arrivée après 1h33’22 d’effort.