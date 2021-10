Marathon de New York : des milliers de coureurs étrangers ne pourront pas participer à cause de la fermeture des frontières

Après l'annonce de la réouverture des frontières des Etats-Unis le 8 novembre prochain, les organisateurs du marathon de New York sont contraints d'interdire à des milliers de coureurs étrangers de participer à l'épreuve la veille, le 7 novembre 2021. Les sportifs venant de tous les pays européens de l'espace Schengen, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Brésil, de l'Afrique du Sud, de l'Inde, de la Chine et de l'Iran sont concernés.

Dans un communiqué, les organisateurs ont indiqué que "les participants internationaux qui ne peuvent pas se rendre aux Etats-Unis en raison de l'interdiction du président des Etats-Unis (datant de la présidence de Donald Trump au printemps 2020, ndlr) seront éligibles pour reporter leur entrée en vue du marathon de New York de 2022". Il faudra toutefois que les participants éconduits réclament leur report sur l'édition 2022 entre le 21 octobre et le 3 novembre 2021, contre la somme de 75 dollars, avant de pouvoir s'inscrire de nouveau au début de l'année prochaine. Toute annulation pour l'édition 2021 ne sera pas remboursée.

International runners affected by the U.S. travel restrictions, read about our deferral options for your race entry: https://t.co/BIOfP4ih1E