Marathon de New York : Albert Korir et Peres Jepchirchir offrent une double victoire au Kenya

Le 50e marathon de New York a affiché les couleurs kényanes dimanche 7 novembre, avec les victoires d'Albert Korir et de Peres Jepchirchir, médaillée d'or aux Jeux olympiques de Tokyo.

Deuxième de la précédente édition en 2019, Korir s'est imposé en 2h8'22" secondes. Il a devancé de 44" le Marocain Mohamed El Aaraby et l'Italien Eyob Faniel, 3e, relégué à 1'30". Ils avaient pourtant été les premiers à animer la course en s'échappant légèrement au 15e kilomètre, jusqu'à compter 51" d'avance à mi-parcours.

Get on up, Albert Korir!



He is your 2021 #TCSNYCMarathon Professional Men’s Open Division champion! pic.twitter.com/l0fKZ72BX4