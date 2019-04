Athlétisme : à Paris, Clémence Calvin, ciblée par l'antidopage, bat le record de France du marathon

La célèbre course a été remportée dimanche chez les femmes par l'Ethiopienne Gelete Burka, en 2 heures 22 minutes et 48 secondes.

Deux heures, 23 minutes et 41 secondes. La Française Clémence Calvin a battu dimanche 14 avril sur le marathon de Paris le record de France de la distance, sous réserve d'homologation. Autorisée à courir depuis vendredi, lorsque le Conseil d'Etat a levé sa suspension provisoire pour s'être soustraite à un contrôle de dopage, Clémence Calvin termine 4e de la course et efface le précédent record (2h24'22") de Christelle Daunay, établi en 2010.

"C'était une semaine compliquée, mes proches ont continué de me préserver et j'ai reçu beaucoup de messages de soutien (...) Après, trois-quatre détracteurs, dont un qui s'est étouffé avec sa langue de vipère, il y avait beaucoup d'amour et de bienveillance", a-t-elle confié au micro de Francetv Sport.

"Amour", "bienveillance" et "langue de vipère" : après sa quatrième place et son record de France sur le #MarathonDeParis, Clémence Calvin est revenue sur sa semaine agitée pic.twitter.com/loQIZzbYNS — France•tv sport (@francetvsport) 14 avril 2019

L'athlète française avait été suspendue mercredi par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pour s'être soustraite à un contrôle le 27 mars à Marrakech, tout comme son mari et entraîneur Samir Dahmani, également athlète international français, pour obstruction au contrôle. Clémence Calvin et Samir Dahmani risquent pour cela quatre ans de suspension.

Le marathon de Paris a été remporté chez les femmes par l'Ethiopienne Gelete Burka en 2h22'48" et chez les hommes par l'Ethiopien Abrha Milaw en 2h07'05", le double tenant du titre kényan Paul Lonyangata ne terminant que 3e.