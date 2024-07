Paris 2024 : Kevin Mayer souffre d'une "lésion importante au niveau de l'ischio-jambier gauche", sa participation aux Jeux compromise

La course contre la montre (re)commence pour Kevin Mayer. Le décathlonien tricolore souffre d'une "lésion importante au niveau de l’ischio-jambier gauche" a annoncé la Fédération française d'athlétisme (FFA), lundi 8 juillet. Dimanche, le champion du monde 2022 du décathlon avait lourdement chuté sur le 110 m haies d'un triathlon qu'il disputait à l'occasion du meeting de Paris, comptant pour la Ligue de diamant. Une blessure qui tombe au pire des moments, à 18 jours du début des Jeux de Paris 2024 (26 juillet au 11 août) pour lesquels il s'était qualifié in extremis.

"Kévin et son équipe mettent tout en œuvre pour organiser les soins le plus rapidement et le plus efficacement possible, poursuit la FFA dans son communiqué. La prise en charge a déjà débuté. Le dispositif comprend bien évidemment un suivi en kinésithérapie, mais aussi un traitement en caisson Hyperbare, Kevin réagissant bien à ce protocole."

"Tout sera tenté pour être au départ du décathlon olympique le 2 août prochain. D’ici là, des mesures régulières seront effectuées pour décider s’il est réaliste ou non de poursuivre son rêve olympique." la Fédération française d'athlétisme dans un communiqué

Kevin Mayer, qui fait partie des 92 athlètes sélectionnés par la FFA pour participer aux Jeux à domicile, dispose de moins d'un mois pour se soigner. Alors qu'il avait déjà vu sa première partie de saison perturbée par une blessure à la cuisse droite, la star tricolore entame désormais l'une des courses les plus importantes de sa carrière.