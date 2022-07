Sydney McLaughlin et les autres. Dès le franchissement de la première haie, la championne olympique américaine a copieusement dominé la finale du 400 m haies, dans la nuit de vendredi 22 à samedi 23 juillet, aux championnats du monde d'Eugene (Etats-Unis). Partie sur un rythme plus rapide qu'à son habitude, l'athlète de 22 ans a enjambé les obstacles sans commettre la moindre faute. Et pour la troisième fois en un peu plus d'un an sur la piste d'Hayward Field, Sydney McLaughlin a amélioré le record du monde de la distance. Avec un temps de 50"68, elle est devenue la première femme à casser la barrière des 51" et a mis une claque à sa précédente marque (51"41).

Sydney McLaughlin s'est ainsi offert son premier titre mondial individuel, devançant de plus d'une seconde sa première poursuivante, la Néerlandaise Femke Bol, et de plus de deux secondes sa compatriote Dalilah Muhammad, qui a décroché le bronze. Depuis que Sydney McLaughlin s'est emparée en juin 2021 du record du monde, en 51"90, elle l'a abaissé de plus d'une seconde.