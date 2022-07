Mondiaux d'athlétisme 2022 : à quelle heure et sur quelles chaînes suivre les épreuves ? Tout le programme des compétitions à Eugene

Pour la première fois de son histoire, les Etats-Unis accueillent les championnats du monde d'athlétisme. Et pas n'importe où, puisque c'est dans le stade Hayward-Field d'Eugene (Oregon), ville considérée comme la capitale américaine de l'athlétisme, que les meilleurs athlètes de la planète ont rendez-vous du vendredi 15 juillet au dimanche 24 juillet.

Au total, 24 épreuves sont programmées chez les hommes et les femmes. Parmi les temps forts, il y aura bien évidemment le 100 m, le 200 m, les relais 4x100 m, le concours de la perche avec Armand Duplantis et Renaud Lavillenie notamment, mais aussi le 400 m haies extrêmement rapide chez les hommes comme chez les femmes... L'équipe de France a envoyé une délégation de 28 athlètes, parmi lesquels Kevin Mayer, qui rêve d'or cinq ans après son sacre à Birmingham sur le décathlon, ou Mélina Robert-Michon.

Où suivre les Mondiaux sur France Télévisions ?

Les championnats du monde d'Eugene sont à suivre en intégralité sur les antennes de France Télévisions. Du 15 au 25 juillet, les soirées et les nuits se vivront entre les antennes de France 2, France 3, France 4 et france.tv. Chaque matin, les meilleurs moments de la nuit sont diffusés sur France 3 dès 8h.

Le vendredi 15 juillet, France 4 ouvre le bal à 21h, jusqu'au passage de témoin avec France 2 à 00h25 pour finir cette première journée de compétition aux Etats-Unis à 5h. C'est pareil le lendemain, avec France 4 de 21h à 23h et France 2 de 2h à 5h05 du matin. Cette 3e journée de dimanche est marquée par le marathon hommes, diffusé en direct sur France 3 entre 15h10 et 17h40. France 4 enchaîne entre 20h et 23h, et France 2 entre 2h et 5h05 du matin. Idem le lundi 18 juillet, avec le marathon femmes en direct sur France 3 entre 15h10 et 17h50.

Durant la semaine, chaque jour, France 2 est en direct entre 2h et 5h05 (sauf la nuit de mercredi à jeudi dès 1h20). Le vendredi 22 juillet, en plus de la diffusion habituelle, France 4 passe en direct le 35 km marche femmes à partir de 15h15, puis le samedi prend l'antenne entre 21h10 et 22h, et entre 1h05 et 1h30 pour transmettre le témoin à France 2. Dimanche 24 juillet, pour la dernière journée de compétition, France 4 débute le feu d'artifice dès 15h15 jusqu'à 20h, France 3 enchaîne à 21h jusqu'à 23h, et France 2 clôt ces Mondiaux en direct entre 2h et 5h05 du matin. De 8h à 10h55, dernière rediffusion des temps forts de la nuit sur France 3.

Le programme en détails

Vendredi 15 juillet

Qualifications du lancer du marteau hommes et femmes, du saut en hauteur hommes, du lancer du poids femmes et hommes, du saut à la perche femmes, du saut en longueur hommes.

Séries du 100 m hommes, du 3 000 m steeple hommes, du 1 500 m femmes.

Séries et finale du 4x400 m mixte.

Finale du 20 km marche femmes et hommes.

Samedi 16 juillet

Qualifications du triple saut femmes, du saut en hauteur femmes.

Séries du 3 000 m steeple femmes, du 110 m haies femmes, du 400 m haies hommes, du 100 m femmes, du 1 500 m hommes.

Demi-finales du 100 m hommes, du 1 500 m femmes.

Finales du lancer du marteau hommes, du 10 000 m femmes, du lancer du poids femmes, du saut en longueur hommes, du 100 m hommes.

Dimanche 17 juillet

Qualifications du lancer du disque hommes.

Séries du 400 m hommes et femmes.

Début de l'heptathlon femmes (100 m haies, saut en hauteur, lancer du poids, 200 m).

Demi-finales et finale du 110 m haies hommes.

Finale du marathon hommes, du lancer du marteau femmes, du 10 000 m hommes, du saut à la perche femmes, du lancer du poids hommes, du 100 m hommes.

Lundi 18 juillet

Fin de l'heptathlon femmes (saut en longueur, lancer du javelot, 800 m).

Séries du 200 m hommes et femmes.

Finales du marathon femmes, du saut en hauteur hommes, du triple saut femmes, du 3 000 m steeple hommes, du 1 500 m femmes.

Mardi 19 juillet

Séries du 400 m haies femmes.

Demi-finales 200 m hommes et femmes.

Finales du saut en hauteur femmes, du lancer du disque hommes, du 1 500 m hommes, du 400 m haies hommes.

Mercredi 20 juillet

Séries du 5 000 m femmes, du 800 m hommes.

Qualifications du lancer du javelot femmes.

Demi-finales du 400 m haies femmes, du 400 m hommes et femmes.

Finales du lancer du disque femmes, du 3 000 m steeple femmes.

Jeudi 21 juillet

Qualifications du lancer du javelot hommes, du triple saut hommes.

Séries du 800 m femmes, du 5 000 m hommes.

Demi-finales du 800 m hommes.

Finales du 200 m femmes et hommes.

Vendredi 22 juillet

Qualifications du saut à la perche hommes.

Séries du 4x100 m hommes et femmes.

Demi-finales du 800 m femmes.

Finales du 35 km marche femmes, du lancer du javelot femmes, du 400 m femmes et hommes, du 400 m haies femmes.

Samedi 23 juillet

Début du décathlon hommes (100 m, saut en longueur, lancer du poids, saut en hauteur, 400 m).

Séries du 100 m haies femmes, du 4x400 m femmes et hommes.

Finales du triple saut hommes, du 800 m hommes, du 5 000 m femmes, du lancer du javelot hommes, du 4x100 m femmes et hommes.

Dimanche 24 juillet

Fin du décathlon hommes (110 m haies, lancer du disque, saut à la perche, lancer du javelot, 1 500 m).

Demi-finales et finale 100 m haies femmes.

Finales du 35 km marche hommes, du saut à la perche hommes, du saut en longueur femmes, du 5 000 m hommes, du 800 m femmes, du 4x400 m hommes et femmes.