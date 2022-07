Le Français, qui vise un second titre mondial, a réalisé une bonne première journée, samedi, à l'exception du concours du poids. Blessé, le champion olympique canadien Damian Warner a dû abandonner.

100 m, saut en longueur, lancer de poids, saut en hauteur et 400 m. Kévin Mayer en a fini, dans la nuit de samedi 23 à dimanche 24 juillet, avec la première journée de ses dix travaux. Le Français pointe en sixième position du classement à l'issue des cinq premières épreuves du décathlon des championnats du monde d'Eugene (Etats-Unis). Il se situe 234 points derrière le leader porto-ricain Ayden Owens-Delerme.

Samedi, Kévin Mayer a alterné entre le bon (10"62 au 100 m, 2,05 m à la hauteur), le moyen (7,54 m à la longueur, 49"40 sur 400 m) et le raté (14,98 m au poids). Néanmoins, malgré un classement loin du podium, les espoirs de médaille sont toujours permis pour le champion du monde 2017. Le vice-champion olympique de Rio et Tokyo est connu pour être particulièrement performant en deuxième journée, alors que ses adversaires directs s'y montrent souvent moins à l'aise.

Kévin Mayer confiant pour le titre

En outre, un concurrent de taille, le champion olympique de Tokyo Damian Warner, a abandonné. Le Canadien s'est blessé lors du 400 m et n'a pas pu finir l'épreuve, synonyme d'élimination. "Mon plus gros adversaire c'était Damian, un bon ami, je n'ai pas aimé voir ça. Ça m'ouvre un boulevard que je n'avais pas à la base pour être champion du monde, vu ma deuxième journée. J'ai une certaine confiance vis-à-vis du titre mais les jeunes vont peut-être me surprendre", a déclaré Kévin Mayer.

Désormais le Tricolore a rendez-vous pour un 110 m haies (dimanche, 18h35), le concours du lancer du disque (dimanche, 19h30), celui du saut à la perche (dimanche, 21h10), puis du javelot (lundi, 2h05 ou 3h) et enfin le 1 500 m (4h20).