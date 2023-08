Mondiaux d'athlétisme : la hauteur des haies, le poids des engins, la vitesse des coureurs... Toutes les mesures et les chiffres à connaître

Budapest accueille les championnats du monde d'athlétisme 2023, un événement où de nouveaux records pourraient voir le jour. Avant de s'envoler vers la capitale hongroise, révisons ensemble quelques chiffres.

En piste pour une 19e édition. Les championnats du monde d'athlétisme s'élanceront samedi 18 août, à Budapest (Hongrie). A cette occasion, franceinfo: sport s'est livré au petit jeu des comparatifs pour vous détailler toutes les mesures et tous les records à connaître.

Quelle est la hauteur des haies ?

Lorsque le double champion du monde du 110 m haies (2019 et 2022), Grant Holloway, s'élance, l'Américain doit passer dix obstacles hauts de 1,06 m. Chez les femmes, sur 100 m haies, la hauteur est fixée à 0,83 m. Sur 400 m haies, on compte aussi dix haies à franchir mais de 0,76 m chez les femmes et de 0,91 m chez les hommes, soit la hauteur d'un tourniquet de métro.

Lamecha Girma lors de la finale du 3000 m steeple, des Jeux olympiques de Tokyo 2021 (Japon). (LI MING / MAXPP)

Lors de l'épreuve du 3000 m steeple, ce ne sont pas des haies mais des barrières. Les athlètes sautent ainsi 28 fois au-dessus des obstacles de 0,91 m et sept fois au-dessus d'une rivière de 3,66 m de long. Chez leurs homologues féminines, la rivière est aussi longue, mais les barrières sont plus basses : 0,76 m.

Combien pèsent un marteau, un poids, un disque et un javelot ?

Les lanceurs de marteau, comme de poids, s'entraînent chaque jour à lancer des projectiles de 7,26 kg, l'équivalent de ce que contiennent sept bouteilles de lait. L'Américain Ryan Crouser, qui détient le record du monde du lancer de poids, est parvenu à projeter son engin à 23,56 m. Chez les femmes, le marteau et le poids pèsent 4 kilos.

Un disque est quant à lui aussi lourd qu'un petit Larousse de 2 kg, et pour les femmes, il pèse l'équivalent d'un melon charentais d'un kilo. Enfin, pour le javelot, l'instrument est de 800 g pour les hommes et de 600 g pour les femmes.

Jusqu'où peuvent s'envoler les sauteurs en hauteur et à la perche?

En 1993, le sauteur en hauteur Javier Sotomayor a établi le record du monde de la discipline avec une barre à 2,45 m, un centimètre plus haut qu'une cage de football. Stefka Kostadinova, chez les femmes, a quant à elle inscrit dans les manuels un record à 2,09 m, soit neuf centimètres de plus qu'un but de handball.

En saut à la perche, le Suédois Armand Duplantis a repoussé encore un peu plus le record du monde, qu'il détenait déjà, en atteignant 6,22 m le 25 février dernier, au All Star perche de Clermont-Ferrand. Une performance accomplie à l'aide d'une perche d'environ 5 mètres, qui pèse entre 4 kg et 5 kg, et qu'il faut porter tout en courant sur une quarantaine de mètres avant de sauter.

Quelle est la vitesse maximale atteinte par un athlète ?

Sans surprise, Usain Bolt est l'homme le plus rapide du monde. Le Jamaïcain est détenteur du record du monde du 100 m (9''58) et du 200 m (19''19) depuis les championnats du monde 2009 à Berlin. Il avait été flashé à 44,72 km/h, sur le tronçon 60-80 m. L'octuple médaillé d'or olympique est encore loin du guépard, l'animal le plus rapide du monde (80-130 km/h), mais peut se faire flasher sur certaines zones urbaines.

Au 1 500 m, la Kenyane Faith Kipyegon a battu le record mondial, le 2 juin 2023 à Florence (Italie), en s'imposant en 3'49''11. Après presque quatre minutes d'effort maximal, la double championne olympique et du monde a parcouru les 400 derniers mètres, soit la longueur de quatre terrains de foot, en moins d'une minute (59").

Usain Bolt lors de la demi-finale du 100 m des Jeux olympiques de Rio (Brésil), le 14 août 2016. (SALIH ZEKI FAZLIOGLU / AFP)

A quel point les marathoniens courent-ils vite ? Eliud Kipchoge est l'athlète le plus proche des deux heures pour boucler les 42,195 km de course. Avec un record à 2 heures, 1 minute et 9 secondes, lors des Mondiaux de Berlin (2009), le Kényan détient le record du monde, avec une vitesse moyenne de 20,9 km/h, ce qui correspond à la vitesse moyenne... d'un tramway.