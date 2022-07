Mondiaux d'athlétisme : "La France est malheureusement à sa place", déplore l'ancien champion d'Europe Stéphane Caristan

"La France est malheureusement à sa place", estime lundi 25 juillet sur franceinfo l'ancien champion d'Europe du 110m haies et ancien directeur des équipes de France d’athlétisme Stéphane Caristan, alors que la France n'a remporté qu'une seule médaille lors des championnats du monde d'athlétisme à Eugene, aux Etats-Unis. "C'est l'Europe qui régresse face au reste du monde" tandis que "le reste du monde progresse", a ajouté l'ancien sportif, qui fixe un objectif de "deux à cinq médailles" françaises lors des Jeux olympiques de Paris en 2024.

franceinfo : Êtes-vous surpris par les résultats de cette équipe de France ?

Stéphane Caristan : Non, parce que je travaille à l'Agence nationale du sport depuis quelques mois et nous avions fait une estimation sur le nombre de médailles atteignables lors de ces Championnats du monde et nous étions arrivés à une médaille et cinq finalistes. C'est donc à peu près conforme à ce qu'il s'est passé.

La France est-elle vraiment de plus en plus mauvaise au regard des autres nations ? Ou, au contraire, est-ce la compétition qui est plus dense ?

Lors des Jeux olympiques de Sydney, en 2000, les Européens prenaient quasiment une médaille sur deux. Lors de ces championnats du monde, c'est moins d'une médaille sur trois pour l'Europe. Cela veut donc dire que l'Europe régresse.

"La France reste au même niveau quasiment depuis des années. C'est l'Europe qui régresse par rapport au reste du monde." Stéphane Caristan à franceinfo

Il y a des petits pays maintenant, des petits cailloux dans les Caraïbes, qui ramènent des médailles, ce n'était pas le cas il y a quelques années. L'année dernière, nous avons vu un champion olympique de lancer du javelot qui est indien. Il y a quelques années, nous ne pouvions imaginer qu'un pays hors Europe puisse rapporter des médailles dans les disciplines de lancer, c'est le cas maintenant. La France est malheureusement à sa place. Dans le même temps, c'est le reste du monde qui progresse. Au niveau européen, la France tient son rang. Cependant, au niveau mondial, il faut développer la culture de la gagne. Nous avons quand même vu des jeunes Français qui ont répondu présents, ils ont été performants et c'est ce qu'on attend de cette équipe de France.

Faut-il se préparer à une disette française dans deux ans, lors des Jeux olympiques de Paris en 2024 ?

Je pense que l'on se trompe un peu sur l'athlétisme français aux Jeux olympiques. Depuis le début de l'histoire des Jeux olympiques, c'est-à-dire depuis 1896, la France, si on enlève trois grandes éditions dans lesquelles elle a ramené deux fois huit médailles et une fois six médailles, a une moyenne de 1,88 médaille par édition. Dans deux ans, nous espérons entre deux et cinq médailles à Paris. Les forces en présence, on les connaît. Cependant, pour ça, il faut mieux les accompagner.