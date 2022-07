Mondiaux d'athlétisme 2022 : Mayer en or, Duplantis au sommet, le record du 100 m haies battu... Ce que vous avez peut-être manqué cette nuit

(POOL FOR YOMIURI / YOMIURI via AFP)

Un bouquet final d'exception. La dernière nuit des championnats du monde d'athlétisme a donné lieu à un spectacle intense, dimanche 24 juillet à Eugene. La délégation française a profité de ce baroud d'honneur pour ouvrir son compteur, par Kevin Mayer, et des records du monde sont tombés, notamment en saut à la perche. Le point sur cette dernière nuit.

Kevin Mayer sur le toit du monde

Mieux vaut tard que jamais. Kevin Mayer a remporté l'or du décathlon, débloquant ainsi le compteur d'une délégation française jusque-là bredouille. Le détenteur du record du monde a totalisé 8 816 points, devançant aisément le Canadien Pierce Lepage (8 701 points). Maladroit au lancer du poids, Mayer a rectifié le tir à la perche puis au lancer de javelot, pour décrocher la première place.

Le Français, déjà champion du monde à Londres en 2017, a été aidé par la blessure de Damian Warner sur l'épreuve du 400 m. Le Canadien, champion olympique en titre, a été contraint à l'abandon alors qu'il figurait en tête.

Armand Duplantis repousse ses propres limites

Il est intouchable. "Mondo" Duplantis a de nouveau battu le record du monde du saut à la perche, en passant une barre à 6,21 m. Grâce à cette performance stratosphérique, le Suédois a décroché son premier titre de champion du monde en extérieur. Il a écœuré ses poursuivants Christopher Nilsen et Ernest John Obiena, qui ont passé la barre vingt-sept centimètres plus bas. Renaud Lavillenie est passé tout près de monter sur la boite, terminant à la 5e place avec un saut à 5,87 m, après avoir avoir frôlé de peu la barre à 5,94 m. "Je suis obligé d'avoir des émotions partagées. Je suis si loin et si proche, enfin surtout si proche", regrettait-il.

Ce nouvel exploit, alors qu'il détenait déjà la meilleure marque, place un peu plus Duplantis au rayon des légendes de sa discipline. Le perchiste de 22 ans a complété un palmarès toujours plus garni. Par le passé, il a déjà été sacré champion du monde en salle (2022), champion olympique (2021), champion d'Europe en plein air (2018) et en salle (2021).

Tobi Amusan bat le record du 100 m haies

Duplantis n'a pas le monopole des records du monde. Tobi Amusan a, elle aussi, fait tomber le record du 100 m haies, avec un temps de 12"12 en demi-finale. La Nigériane a même failli réaliser le coup double, puisqu'elle a couru encore plus vite en finale (12"06). Mais son temps n'a pas été homologué, en raison d'un vent trop favorable (2,5 m/s au lieu des 2 m/s autorisés).

"Pour être honnête, j'ai confiance en moi mais je ne m'attendais pas à un record du monde lors de ces championnats", a indiqué Amusan qui a assimilé son record à "un bonus".

Une 20e médaille pour Allyson Felix... sans courir

Même lorsqu'elle ne court pas, Allyson Felix trouve le moyen de gagner. La légende de 36 ans, rappelée in extremis pour le relais 4x400 m femmes, a participé aux séries mais a laissé ses jeunes coéquipières disputer la finale. Bien lui en a pris, puisque le relais américain a remporté la médaille d'or.

Cette nouvelle breloque porte le compteur des Etats-Unis à 33 médailles, dont 13 titres, sur ces Mondiaux. Allyson Felix a, de son côté, obtenu une vingtième victoire en carrière dans des championnats du monde. La sprinteuse a, s'il le fallait, un peu plus ancré son nom dans la légende de l'athlétisme.