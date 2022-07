Mondiaux d'athlétisme 2022 : de Kiev à Eugene, l'inconfortable itinérance des athlètes ukrainiens

Sauver sa vie avant tout. Puis tenter de retrouver un quotidien de sportif de haut niveau. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, comme des millions d'autres, la majorité des athlètes de l'équipe nationale ukrainienne ont pris la route de l'exil. Et laissé derrière eux leur maison, leurs proches, leur stade d'entraînement. Grâce au soutien de la communauté internationale d'athlétisme, 22 d'entre eux participent du 15 juillet au 24 juillet aux championnats du monde, à Eugene (États-Unis).

Parmi eux, Nataliya Strebkova s'aligne samedi 16 juillet, à 19h35 (heure de Paris), sur les séries du 3 000 m steeple, deux semaines après avoir battu le record national de l'épreuve à Stockholm (Suède). Un exploit pour une athlète qui s'entraîne seule depuis quatre mois. "Mon entraîneur est resté en Ukraine. Il m'envoie mes plans d'entraînement par écrit et il m'appelle."

Depuis son départ de Kiev le 16 mars, l'Ukrainienne de 27 ans vogue d'une nation à l'autre : Turquie, Lituanie, Pays-Bas, Espagne, Suède et désormais États-Unis. "Les fédérations turque et lituanienne ont payé mes stages d'entraînement dans leurs structures. Ensuite, les organisateurs des compétitions auxquelles j'ai participé ont financé le voyage et l'hébergement", détaille l'athlète, qui a dû se résoudre à fuir sans son mari.

Chaîne de solidarité

Devant le drame vécu par ces sportifs, la Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics) se mobilise. Avec la Fondation internationale d'athlétisme et les membres de l'association de la Ligue de diamant, elle gère depuis début avril un fonds de solidarité pour "soutenir les athlètes professionnels et leur famille immédiate (parents, enfants, conjoint) affectés par le conflit" en Ukraine.

Doté au départ de 190 000 dollars (depuis gonflé à 220 000 dollars), ce fonds vise à "s'assurer que les athlètes élite et leur entourage sportif puissent continuer à s'entraîner, à se qualifier et à participer aux Mondiaux d'Eugene et de Cali [pour les moins de 20 ans]", pose World Athletics, qui précise qu'au 30 juin, 53 athlètes, 25 coachs et officiels et 18 proches familiaux (dont des enfants) en ont bénéficié.

"Our home is your home." (c) @MayorMarySalas

You can not even imagine how important it is to hear words like this for people who had to leave their homes...

We are grateful to @TeamUSA @CVEATC and the community of Chula Vista for your support.https://t.co/8yj1olyV5U@WCHoregon22 pic.twitter.com/RIlsVBdId2 — ukr.athletic (@ukrathletic) July 9, 2022

touL'argent permet de financer aux athlètes des stages d'entraînement et des logements temporaires en Europe, leurs trajets vers les compétitions ou encore du matériel. La quasi intégralité des frais liés à la participation de l'équipe d'Ukraine aux Mondiaux d'Eugene ont d'ailleurs été financés par le fonds mis en place par World Athletics. De son côté, le Comité olympique international a annoncé, le 3 juillet, son intention de tripler son aide directe aux sportifs ukrainiens (toutes disciplines confondues), la portant à 7,5 millions de dollars (contre 2,5 à l'origine).

Mal du pays

Oleksii Serdiuchenko, chef de l'équipe ukrainienne à Eugene, estime à 600 le nombre d'athlètes portant le maillot national, sur piste et sur route, tous âges et tous niveaux confondus. "On essaye d'aider tout le monde mais c'est difficile. A partir de ces fonds, on fait des propositions pour répondre à des besoins qui diffèrent selon les personnes", explique Oleksii Serdiuchenko depuis Chula Vista, en Californie, où l'équipe ukrainienne a finalisé sa préparation avant les Mondiaux.

"Notre priorité est d'abord de sauver la vie d'athlètes. Ensuite, de leur donner la possibilité de s'entraîner." Oleksii Serdiunchenko, entraîneur en chef de l'équipe ukrainienne franceinfo: sport

Sans perspective de retour immédiat, les athlètes sont forcés de vivre dans les valises. Le 5 juin, les yeux maquillés aux couleurs de son pays, la sauteuse en hauteur Yaroslava Mahuchikh s'impose lors de l'étape marocaine du circuit de Ligue de diamant à Rabat. Le lendemain, sur Instagram, l'athlète de 20 ans partage sa tristesse à l'idée de retrouver son "logement temporaire" : "J'ai vraiment envie de rentrer chez moi".

S'entraîner au son des alarmes

Deux semaines plus tard, sa compatriote Nataliya Strebkova décide quant à elle de revenir à Kiev une dizaine de jours. "Mon mari et ma famille me manquaient trop." Mais les alarmes quotidiennes, annonçant un bombardement imminent, l'empêchent de se concentrer sur ses séances. "Mes entraînements n'étaient pas bons. J'avais peur. Les gens vivent cela tous les jours, c'est affreux, souffle-t-elle. Il y a quelques jours, mon mari m'a appris que cinq roquettes avaient explosé à moins de deux kilomètres de la maison. Chaque jour, les nouvelles sont terribles."

A l'inquiétude constante pour leurs proches restés sur place s'ajoute l'inconfort d'une vie en suspens. "Je suis libre de mes mouvements, mais paralysée dans mes émotions. Trop de peur, trop de désespoir, trop de douleurs", s'est ainsi épanchée la triple-sauteuse Maryna Bekh-Romanchuk, le 8 juillet, sur Instagram, quelques semaines après avoir confié qu'elle trouvait du réconfort et de la motivation avant l'entraînement dans l'écoute de chansons ukrainiennes.

Après les Mondiaux d'Eugene, Nataliya Strebkova espère que son mari, également athlète, pourra la rejoindre sur son lieu de stage de préparation des championnats d'Europe de Munich (11 au 21 août). "Sinon, je retournerais à la maison m'entraîner." Au-delà de cette dernière échéance de l'été, impossible pour elle de se projeter.

Des athlètes en mission

A Eugene, en plus de viser des médailles, ces sportifs se donnent pour mission de porter haut leurs couleurs. "Nous voulons encourager tous les Ukrainiens, inspirer nos soldats. Si on gagne des médailles, les habitants pourront lire dans les journaux autre chose que des nouvelles liées à la guerre", clame Oleksii Serdiuchenko. Malgré ses difficultés au quotidien, Nataliya Strebkova assure avoir à cœur de "faire de son mieux" : "Chacun fait son travail. Les soldats sont sur la ligne de front, les médecins sont mobilisés dans les hôpitaux, moi je peux courir et montrer au monde que nous sommes forts malgré la guerre."

En mars dernier déjà, l'équipe au drapeau bleu et jaune avait démontré sa résilience lors des Mondiaux en salle à Belgrade (Serbie). Moins d'un mois après le déclenchement de la guerre, la petite délégation ukrainienne (six athlètes féminines) avait offert à son pays deux médailles. L'or à la hauteur pour Yaroslava Mahuchikh et l'argent au triple-saut pour Maryna Bekh-Romanchuk.