Athlétisme : une Italienne de 90 ans bat un record du monde

À 90 ans, une Italienne a battu le record du monde du 200 mètres. C'était dimanche dernier à Padoue (Italie).

La foulée n'est pas forcément académique, mais elle est déterminée et surtout rapide. De quoi permettre à Emma Maria Mazzenga, 90 ans, de décrocher un nouveau record du monde pour ce 200 mètres, parcouru en 54 secondes et 47 centièmes. Cette professeure à la retraite décroche là son deuxième record du monde. Le dernier, sur 400 mètres, l'avait un peu essoufflée, c'est vrai. C'était il y a quatre ans, dans la catégorie plus de 85 ans.

21 titres mondiaux, 50 titres en Europe et 113 en Italie

Une leçon d'endurance et de vie qui impressionne, tout comme son naturel et son sens de la répartie quand ses cadets lui demandent quel est son secret. Son palmarès à de quoi en faire rêver plus d'un : malgré une carrière démarrée sur le tard, à 53 ans, Emma Maria Mazzenga, la sprinteuse, a eu le temps de remporter 21 titres mondiaux, 50 titres en Europe et 113 en Italie.