24 Heures du Mans : Zinédine Zidane donnera le départ de la 92e édition le 15 juin

Zinédine Zidane donnera le départ officiel de la 92e édition des 24 Heures du Mans, ont annoncé les organisateurs de la course mardi 28 mai. La légende française du football lancera le 15 juin, à 16h précise, le départ de la 4e manche du Championnat du monde d'endurance de la FIA (WEC).

"Les 24 Heures du Mans, c'est unique, déclare Zinédine Zidane. Pour tous ceux qui aiment le sport automobile, pour le monde entier, c'est une course mythique. C'est une fierté française ! Inutile de dire que je suis vraiment très honoré d'endosser ce rôle de starter, j'ai hâte d'être au départ de ces 24 Heures du Mans le 15 juin !"

Un "starter d'exception"

Soixante-deux bolides s'élanceront le 15 juin pour cette course au signal d'un "starter d'exception", se réjouit l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), l'organisateur de la course. "Les 24 Heures du Mans sont connues dans le monde entier et ont, dans leur histoire, toujours accueilli de grands noms venant de tous horizons, explique Pierre Fillon, président de l'ACO. En cette année historique pour les 24 Heures du Mans, dotées d'un plateau sportif exceptionnel, nous ne pouvions rêver d'un plus grand starter."

Depuis 1949, chaque année, l'ACO confie à une personnalité le soin de baisser le drapeau tricolore au départ. Les plus grands noms du cinéma, de la politique et du monde du sport, ont eu ce privilège : Brad Pitt, Rafael Nadal, Alain Delon, mais également Georges Pompidou en 1972 ou encore Steve McQueen en 1971. En 2023, pour le centenaire de l'épreuve, le basketteur LeBron James avait été choisi par les organisateurs.